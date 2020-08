[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 이효리가 유기견 입양을 독려했다.

이효리는 3일 오후 인스타그램에 "임보(임시 보호)중인 누레 희레. 사지 말고 입양하세요"라는 글과 함께 사진 세 장을 게시했다.

사진에는 강아지 두 마리의 모습이 담겼다.

해당 게시물에 가수 겸 배우 엄정화 또한 "애기들, 좋은 곳에 갈 수 있기를"이라는 댓글을 남겼다.

이효리는 최근 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 유재석, 비와 혼성그룹 싹쓰리(SSAK3)를 결성해 부캐릭터 린다G로 활동하고 있다.

