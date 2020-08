손오공 성인 콜렉터 '바비 한정판' 50세트 · 마플 '커스터마이징'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 완구전문기업 '손오공'이 바비 패션모델 컬렉션의 20주년을 기념해 50개 한정 기념세트를 특별 제작해 판매한다. '마플코퍼레이션'이 선보인 세상에 단 하나뿐인 개인 맞춤 커스텀 프린팅 플랫폼 서비스가 눈길을 끈다.

성인 컬렉터를 위한 바비 한정판

손오공은 바비 패션모델 컬렉션(BFMC)의 20주년 기념 세트 ‘더 베스트 룩 돌 앤 기프트 세트’의 사전예약 판매를 시작한다. 이번 사전 판매는 총 50개 한정으로 토이저러스 온라인몰을 통해 단독 실시된다.

시대를 초월한 우아함을 자랑하는 BFMC(Barbie Fashion Model Collection) 시리즈의 20주년을 기념하기 위해 특별 제작된 ‘더 베스트 룩 돌 앤 기프트 세트’는 전 세계 2만 개 이하로 한정 생산되는 골드라벨 제품으로 컬렉션의 가치를 더했다.

레드 색상의 굵은 웨이브 헤어스타일과 정교한 메이크업으로 우아하고 세련된 분위기를 완성한 이 제품은 낮 활동을 위한 스마트 슈트와 저녁 디너파티를 위한 블랙 드레스가 모두 함께 세트로 구성됐다. 여기에 스틸레토 힐과 우아함을 더해주는 긴 장갑, 레이어드 진주 목걸이와 새틴 클러치 등 다양한 액세서리가 더해져 낮과 밤, TPO(시간·장소·상황)에 어울리는 완벽한 클래식 룩을 나타냈다.

나의 취향 저격 서비스 대세, 음원차트→커스터마이징 서비스

나의 취향을 분석해 내가 좋아할 상품, 서비스 등을 미리 예측해 제공 받기도 하며, 내가 원하는 나의 취향을 반영한 커스터마이징 서비스 등이 인기를 끌고 있다.

대표적으로는 넷플릭스가 제공하는 개인 맞춤형 큐레이션 기술이 있으며 이를 넘어 뷰티, 패션, 금융 등 분야를 막론하고 초개인화는 확장하고 있다. 최근에는 음악 플랫폼 역시 개인화에 초첨을 맞추고 있다. SK텔레콤의 음악 플랫폼 ‘플로(FLO)’는 이용자 취향에 맞는 개인화 음악 순위 '편애차트'를 지난 5월 선보였다.

편애차트는 해당 이용자의 재생 이력·선호도를 반영한 취향 기반의 상위 100곡 순위표로 기존 '톱100' 차트 이용자 절반이 소수의 곡을 반복 소비하는 것을 확인 하여 만들었다. 차트를 선호하는 소비자의 취향도 존중하면서 그 안에서 음악에 대한 자신만의 세밀한 취향을 발견하게끔 도울 수 있는 플랫폼으로 주목 받고 있다.

이 밖에도 초개인화 기술을 활용해 아기 울음소리를 분석해 부모가 해야 하는 행동을 알려주는 플랫폼 ‘와(WAAH)’ 부터 지인추천 채용 서비스를 운영하는 원티드는 ‘추천 정보’를 바탕으로 구직자와 기업을 분석해 양쪽 모두에게 성공률 높은 구인 구직 매칭을 제안한다. 이처럼 개인에 초점을 맞춰 다양한 분야가 개인화 서비스 제공에 힘쓰고 있다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr