창원시 성산구 고용위기지역 지정 결정되나?

노동부 민관합동조사단 현장실사 실시

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 ‘성산구 고용위기지역 지정’ 여부와 관련해 고용노동부 민관합동조사단이 현장실사를 했다고 3일 밝혔다.

‘고용위기지역’은 경제 사정 변화로 고용 사정 현저한 악화나 급격한 고용감소 지역의 고용안정을 위한 범정부 차원의 일자리 지원 대책이 적용된다.

시는 5월 26일 부산지방고용노동청 창원지청에 성산구 고용위기지역 지정을 위한 협의 요청을 했다.

이후 지난달 3일 경남 노사민정협의회 심의 원안 가결을 통보받아 지난달 6일 고용노동부에 최종신청서를 제출했다.

민관합동조사단은 시가 고용노동부에 제출한 신청 내용을 토대로 지역의 고용, 산업, 경제 현황 전반을 검토하고 관련 내용을 질의했다.

시에 따르면 성산구는 6월 기준 1년간 ‘폐업·도산’, ‘경영상 필요, 회사불황에 따른 인원 감축’ 사유로 인한 구직급여 신규신청자 증가율이 30.1%로 전국 증가율 13.4%의 두 배를 넘는 등 대부분 고용지표가 전국 대비 악화한 것으로 나타났다.

또한 창원상공회의소가 발표한 ‘2020년 2분기 창원시 고용 동향’에 따르면 창원 성산구 일대 ‘회사 불황으로 퇴직자 비중’은 34.2%로 의창구(18.7%), 마산합포구(22.7%), 마산회원구(19.0%), 진해구(19.4%)보다 월등히 높은 것으로 확인됐다.

조영진 창원시 제1부시장은 “수출과 제조업 비중이 높은 성산구는 코로나19의 영향까지 더해져 전 부문에서 큰 타격을 받았다”며 “대형사업장의 연쇄적인 구조조정이 위기에 취약할 수밖에 없는 협력업체에는 더 큰 고통으로 이어지고 있는 만큼 성산구를 고용위기지역으로 지정을 강력히 요청한다”고 말했다.

