금융사 53곳 채용 정보 한곳에서…온라인 면접 우수자엔 서류전형 면제 특전

6개 금융협회 등 온라인 채용박람회 개최

[아시아경제 김민영 기자] 금융회사 공동의 채용박람회가 온라인으로 열린다.

은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회 등 6개 협회는 금융위원회와 금융감독원 후원 아래 오는 26일부터 28일까지 사흘간 '2020 온라인 금융권 공동 채용박람회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 박람회엔 시중은행, 금융공기업, 증권회사, 저축은행, 보험사 등 53개 금융기관 및 회사들이 참가한다.

2017년 이후 4회째 개최되는 이번 박람회는 비대면(언택트) 채용 확산 트렌드에 발맞춰 구직자들에게 인공지능(AI) 역량검사,비대면 영상면접 등 다양한 비대면 채용 프로그램을 제공하는 체험의 장이 될 것으로 기대된다.

또 금융권 기업과 구직자간 소통을 확대하기 위한 기업별 온라인 통합 채용정보관을 운영하고, 각 기업 인사담당자들의 하반기 채용전형 및 실시간 질의응답이 진행되는 라이브 채용설명회, 입사 1~5년 현직자들의 금융권 취업노하우를 엿볼 수 있는 토크 콘서트 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.

IBK기업은행, NH농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, KB국민은행은 AI 역량검사 평가 우수자 2300여명을 대상으로 26일과 27일 비대면 면접을 실시할 예정이며 우수 면접자에겐 하반기 공채 시 1차 서류전형 면제 혜택을 줄 예정이다.

비대면 면접 신청은 채용박람회 홈페이지에서 오는 7일까지 할 수 있으며 1인당 1개 금융사만 지원할 수 있다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr