경찰, '성소수자 차별 반대' 지하철역 광고판 훼손 20대 남성 검거

[아시아경제 정동훈 기자] 성소수자 인권단체들이 게시한 차별 반대 지하철 광고판을 훼손한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

3일 서울 마포경찰서는 20대 남성 A씨를 재물손괴 혐의로 임의동행해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 서울 지하철 2호선 신촌역에 게시된 '2020 국제성소수자혐오반대의날 공동행동' 대형 광고판을 2일 훼손한 혐의를 받는다. 그는 경찰 조사에서 "성소수자들이 싫어서 광고판을 찢었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이 광고판은 '성소수자차별반대 무지개행동'(무지개행동) 등 성소수자 인권단체들이 게시한 것이다. 광고판에는 캠페인 참가자들의 얼굴 사진을 이어붙여 만든 '성소수자는 당신의 일상 속에 있습니다'라는 문구가 적혀 있었다. 국가인권위원회의 인권단체 협력 사업 중 하나인 해당 광고판은 지난달 31일 공개돼 8월 한달에 걸쳐 게시될 예정이었다.

