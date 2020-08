48년 제약강국 건설의 꿈…신약개발 선구자 잠들다

임성기 한미약품 회장 별세



동대문 약국서 1조 제약사로

한국형 R&D 전략 차별화

[아시아경제 조현의 기자] "신약 개발은 내 목숨과도 같다." 2일 별세한 임성기 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 그룹 회장은 국내 제약산업 발전사에 한 획을 그었다는 평가를 받는다. 제네릭(복제약) 생산ㆍ판매에 머무르던 제약업계에 신약 개발이라는 도전정신을 심어준 인물이기 때문이다.

임 회장은 중앙대 약학과를 졸업하고 1967년 서울 동대문에서 '임성기 약국'을 열었다. 약국을 연 지 얼마 되지 않아 임 회장은 유명 인사가 됐다. 임 회장이 직접 지은 약은 말 그대로 '즉효'였기 때문이다. 입소문이 나면서 임성기 약국은 환자들로 문전성시를 이뤘다.

큰돈을 벌었지만 임 회장은 현실에 안주하지 않았다. 그는 1973년 33세의 젊은 나이에 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 을 설립하며 제약사 경영에 도전했다. 그로부터 48년간 '한국형 연구개발(R&D) 전략을 통한 제약 강국 건설'이라는 꿈을 품고 기업을 일궜다.

임 회장의 일관된 전략은 차별화였다. 그는 외국의 약품을 들여와 파는 방식에서 한 발 나아가 신약 개발 역량을 기르는 데 전념했다. 복제약으로 거둔 수익을 다시 개량 신약과 혁신 신약 개발에 투자하는 이른바 '한국형 R&D 전략'으로 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 을 매출 1조 제약사로 키워냈다.

한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 은 지금까지 해마다 매출액의 최대 20%에 이르는 금액을 신약개발에 투자하고 있다. 신약개발은 실패확률이 95%가 넘는다. 임상개발 단계에서만 연구개발(R&D) 투자에 1000억∼2000억원이 든다. 최근 20여년간 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 이 R&D에 투자한 누적 금액은 약 2조원에 달한다. 이 때문에 한 때 회사가 유동성 위기를 겪은 적도 있었지만 임 회장은 뚝심으로 밀어붙였다.

임 회장의 결단은 다수의 '국내 최초' 기록으로 돌아왔다. 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 은 1989년 다국적 제약사 로슈에 세프트리악손 제조 기술을 600만달러(약 71억4600만원)에 이전하며 국내 제약업계의 첫 기술수출 신호탄을 쏜 데 이어 2004년 화이자의 고혈압 치료제 '노바스크'의 일부 성분을 바꾼 '아모디핀'을 선보이며 개량 신약 시대를 열었다.

그는 과거 신약의 불모지였던 국내 제약업계의 체질 개선에 기여했다는 평가를 받는다. 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 은 1989년 국내 제약사 최초로 첫 기술 수출에 성공한 이후 신약과 복합제에 집중하며 전 세계 시장에서 대형 계약을 줄줄이 성사시켰다. 제형ㆍ제법을 달리 하는 등 신약에 대한 인식을 넓혔다는 평을 듣는다. 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 의 최근 10년간 기술수출은 총 10건이며 계약 규모는 8조6430억원이다. 특히 2015년에는 다국적 제약사 일라이릴리, 베링거인겔하임, 사노피, 얀센, 제넨텍 등에 8조원 규모의 계약을 맺으면서 신약 기술수출 '잭팟'을 터뜨렸다.

임 회장은 생전 "R&D를 하지 않는 제약사는 죽은 기업"이라고 강조했다. 그의 정신은 국내 제약산업에 자신감을 불어넣었다. 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 이 신약 개발에 성공하자 국내 제약업계에선 개량ㆍ복합 신약 개발 붐이 일면서 기술수출이 주요 수익모델로 자리 잡았다. 제약업계 R&D나 영업에서 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 16,000 등락률 +6.07% 거래량 446,164 전일가 263,500 2020.08.03 11:52 장중(20분지연) close 의 적극성이 널리 알려진 것도 임 회장의 공이 크다. 그룹 회장으로 있으면서도 임상시험을 담당하는 일선 의사 개개인을 깍듯이 대했던 일화는 업계에선 유명하다.

유족으로는 부인 송영숙 씨와 아들 임종윤ㆍ임종훈 씨, 딸 임주현 씨가 있다. 장례는 고인과 유족의 뜻에 따라 조용히 가족장으로 치른다. 빈소는 미정이다. 발인은 오는 6일 오전이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr