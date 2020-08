속보[아시아경제 나주석 기자] 마이크로소프트(MS)는 2일(현지시간) 동영상 모바일 공유 앱 '틱톡' 인수 협상을 9월 15일까지 마무리 하겠다고 밝혔다. MS는 틱톡 인수와 관련해 미 정부와 논의를 제공 진행하겠다고 덧붙였다.

미국의 경제매체 CNBC 방송은 이번 거래가 성사되면 MS는 중국으로의 정보유출 논란이 제기됐던 틱톡 문제를 해결할 수 있는 데다, 시장 확장성이 큰 소셜네트워크서비스(SNS)에서도 역할을 확대할 수 있게 됐다고 평가했다.

