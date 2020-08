감사원 산업금융감사국 1과장 출신

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 일반직고위공무원인 감사관(국장급)에 3일자로 박준홍 감사원 산업금융감사국 1과장을 임명했다고 밝혔다.

박준홍 중기부 감사관은 1968년생으로 대구 경신고등학교와 연세대학교 토목공학과를 졸업했다.

박 감사관은 기술고시 32회로 공직에 입문해 해양수산부 해양정책국 연안계획과, 감사원 건설물류감사국 총괄과, 감사원 특별조사국 3과장, 대통령비서실 공직기강비서관실을 거쳐 감사원 지방행정감사국 1과장, 감사원 산업금융감사국 1과장을 역임했다.

