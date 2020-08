'한다다' 천호진-이정은 드디어 재회..."늦었지만 오빠 약속 지켰다" 폭풍 오열(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 2일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서천호진이 이정은과 친남매임을 확인했다.

송영달(천호진)은 손녀의 손에서 강초연(이정은)의 손수건을 발견하고 놀란다. 송영달은 홍연홍(조미령)에게 손수건을 보여주면서 "너가 아이에게 준거냐"고 묻는데, 홍연홍은 "엄청 오래된거네. 버려야겠다"고 말한다.

그러자 송영달은 "이거 너가 잃어버렸다고 했던 어머니 손수건"이라고 확인시켜준다. 그 말에 손수건을 살펴본 연홍은 "아닌것 같다. 오빠가 잘 못 알아본 것 같다"고 답한다.

장옥자(백지원)는 송가네 남매를 모아놓고 홍연홍의 빚을 송영달이 갚아준 얘기를 꺼낸다. 그리고 연홍이 사채업자를 은밀히 만나고 있다면서, 얼마 전엔 전화를 하면서 '엄마'라고 했단 말을 전한다. 듣고 있던 송다희(이초희) 역시 "사실 나도 얼마 전에 들었다. 고모가 전화하면서 '엄마'라고 하는 소리"라고 털어놓는다.

이에 송나희(이민정)가 장옥자에게 유전자 검사를 어떻게 했냐고 묻자, 장옥자는 칫솔로 했다고 답한다. 그러자 나희는 "칫솔은 누구건지도 모르고 오염의 소지가 있어서 정확하지 않다"며 의아해한다. 그리고 "몰래 검사를 위뢰해야한다. 이번엔 확실하게"라고 말한다.

장옥분(차화연)과 커피를 마시던 최윤정(김보연)은 장옥분이 커피 내리는데 소질이 있다고 말한다. 이어 "너 듣기 좋으라고 하는 말이 아니라, 진짜 너네 막내딸 같은 보물이 없다. 성실하고 싹싹하고"라고 강조한다. 이에 장옥분은 "어제도 얘기했다"고 그만 하라고 한다. 그 와중에 옥분은 카페에 온 시장 동생에게 또 들키고 만다.

나희는 규진(이상엽)에게 유전자 검사를 다시 하기로 했단 말을 전하며, 오늘도 집에 일찍 들어가야한다고 말한다. 규진은 아닌척하지만 못내 섭섭하다. 재석(이상이) 역시 공부때문에 오늘은 못보겠다는 다희의 전화 받고 나서 "미치겠네. 오늘도 또 못보냐"며 아쉬움을 감추지 못한다.

한편 시장 사람들은 연홍의 선착순 분양이라는 말만 믿고 계약서에 덜컥 사인해준다. 반면 강초연(이정은)은 이주리(김소라), 김가연(송다은)과 이별 준비를 한다. 어디 해외로 여행이나 다니겠다는 강초연에 가연은 "정말 멀리 가네. 따라가지도 못하겠다"고 섭섭해한다.

연홍 역시 "수금도 끝냈겠다. 내일 다들 출근하면 튀어야지"라며 짐을 싼다. 이때 송영달이 단팥빵을 사들고 들어와 예전 얘기를 꺼내며 기억이 나는지 떠본다. 하지만 연홍이 여전히 아무것도 기억이 안난다며 대답을 회피하자, 송영달은 자꾸 의심이 들기 시작한다.

최윤정은 시장 아줌마들에게 상가 분양이 사기였음을 알려준다. 그 말에 사무실을 찾아간 상인들은 아무것도 없이 비어있는 사무실을 보고 망연자실한다. 그리고 송영달에게 "회장님 동생이 우리에게 사기를 쳤다"고 호소한다.

경찰은 "전형적인 분양사기다. 홍연홍이 행동대장이었다"며 "상황보니 여동생까지 사칭한 것 같은데 죄질이 아주 나쁘다"고 전한다. 송영달은 "내가 영숙이라고 믿고 싶어서 그랬나보다"라며 자책한다.

그런데 손녀딸이 사진 속의 강초연을 가리키며 "친구야"라고 말하고, 송영달은 "이 친구가 그 손수건 준 친구냐"고 묻는다. 그때 홍연홍이 들어와 죄송하다며 무릎을 꿇고, 송준선(오대환)이 사채업자를 찾아가 돈을 찾아온다.

연홍의 고백으로 초연과 영달은 서로 친남매임을 확인하며 울면서 포옹한다. 초연은 "세상이 참 달라보이네. 오빠도 평생 나를 그리고 했다니까 나도 하찮은 인생은 아니었나 싶고"라고 말한다. 영달은 "내가 진즉에 못알아봐서 미안하다"라고 했는데, 초연은 "이제라도 봐서 얼마나 다행이다. 늦었지만 오빠 약속 지켰다. 데릴러 온다는 약속"고 담담하게 말한다.

KBS2 드라마 '한 번 다녀왔습니다'는 매주 토일 오후 7시 55분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr