이마트, '국민건강 프로젝트' 1탄 루테인 3천원 한정판매

[아시아경제 차민영 기자] 이마트가 온 국민의 건강을 챙기는 '국민건강 프로젝트' 첫 상품으로 루테인을 선보인다고 2일 밝혔다.

이마트의 국민건강 프로젝트는 온 국민이 부담없이 건강을 관리할 수 있도록 우수 건강기능식품 업체와 협업해 건강식품을 선보이는 캠페인이다. 홍삼, 유산균, 비타민을 비롯해 계절적·사회적 트렌드를 반영한 상품을 지속 출시할 계획이다.

국민건강 프로젝트 1차 상품은 '국민 루테인(500mgX30캡슐)'이다. 출시 기념 2만5000개 한정 수량을 정상가 대비 50% 할인한 3900원에 판매한다. 행사 종료 후에는 정상가 7800원에 판매한다. 루테인은 노화로 인해 감소될 수 있는 황반 색소 밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 준다.

국민 루테인은 건강기능식품 전문제조기업인 코스맥스엔비티에서 생산한다. 캡슐 1개당 루테인 1일 섭취 최대함량 20mg을 담았다. 비타민 A, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B12, 비타민E, 베타카로틴, 셀렌, 아연 등 8가지 기능성 성분까지 추가로 넣었다. 개별 압박포장(PTP)으로 공기를 차단해 위생적이며 휴대와 보관 또한 간편하다.

건기식에 대한 국민적 관심은 높아지는 추세다. 이마트에 따르면 건강기능식품류 매출은 지난해 13.6% 증가하며 신선·가공식품 카테고리 중 매출신장률 1위를 차지했다. 올해 1월1일~7월26일 매출은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 15.8%로 더 높아졌다.

김가은 이마트 건강기능식품 바이어는 "일상생활과 뗄 수 없는 전자기기 사용의 영향으로 안구건조증 등 눈의 피로감을 호소하는 사람이 증가하는 추세"라며 "이마트는 '국민 루테인'을 시작으로 국민건강 프로젝트를 통해 다양한 건강기능식품을 합리적인 가격에 선보일 예정"이라고 말했다.

