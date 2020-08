전 세계 코로나19 누적 확진자 7개월만에 1800만명 넘어

월드오미터 기준 2일 코로나19 확진자 1800만9763명

사망자는 68만8596명

[아시아경제 권재희 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 2일 기준 1800만명을 넘어섰다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 이날 코로나19 확진자는 1800만9763명으로 집계됐다. 이 중 사망자는 68만8596명이고, 완치자는 1132만5803명으로 나타났다. 이 중 나머지 599만5364명은 아직 투병중인 것으로 조사됐다.

국가별로는 확진자와 사망자 모두 미국이 가장 많은 것으로 나타났다. 미국의 코로나19 확진자는 476만4318명, 사망자는 15만7898명을 기록했다.

그 다음이 브라질으로 확진자는 270만8876명, 사망자는 9만3616명으로 조사됐다.

미국과 브라질이 속한 미주대륙 확진자는 978만1582명으로 세계 확진자의 절반 이상을 차지했으며, 사망자 역시 36만6662명으로 세계 사망자의 절반을 넘었다.

나머지 대륙의 확진자와 사망자는 아시아가 각각 437만4145명, 9만8077명, 유럽이 288만5567명과 20만3598명, 아프리카는 94만8687명과 2만18명, 오세아니아는 1만9061명과 226명 등으로 나타났다.

미국 존스홉킨스대 집계로는 전 세계 코로나19 확진자 수는 1779만1377명이다.

세계 코로나19 확진자는 하루 30만명 가까이 늘어나고 있다.

