패치 붙이면 코로나 억제?…공정위 "거짓광고한 비엠제약에 행위중지명령·과징금 부과"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 패치를 붙이면 코로나 바이러스 등을 억제 또는 사멸시킬 수있다고 거짓·과장 광고한 비엠제약에 대해 공정거래위원회가 제재에 나섰다.

2일 공정위는 자사 '바이러스 패치' 상품 포장지에 객관적 근거 없이 공기 중에서 코로나 바이러스 등을 억제 또는 사멸시키는 효능이 있는 것처럼 거짓·과장되게 표시한 행위에 대해 행위중지명령 및 과징금 100만원을 부과했다고 밝혔다.

공정위에 따르면 비엠제약은 올 2월28일부터 '바이러스 패치' 상품 포장지에 '사스(코로나바이러스-감기변종바이러스) 87% 억제효과 확인','일본식품분석센터 사이또연구소 신종인플루엔자(H1N1) 바이러스 사멸효과 입증'이라고 거짓·과장된 표시를 했다.

사스(코로나 바이러스) 억제효과는 액체 상태에서 사람을 제외한 동물에게 감염되는 돼지 유행성 설사 바이러스에 대한 효과일 뿐 공기 중에서 사람에게도 감염되는 코로나 바이러스 억제 효과가 있는지는 객관적으로 입증되지 않았다. 또 신종인플루엔자 바이러스 사멸효과는 폐쇄된 공간에서 기화된 상태에서의 효과일 뿐 개방된 공간에서 일상적으로 활동할 때 관련 효과가 있는지는 입증된 바 없다.

공정위 관계자는 "이번 조치는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 억제에 관한 소비자의 관심이 높은 상황에서 입증되지 않은 바이러스 억제 효과에 대한 거짓·과장된 표시를 제재해 소비자피해를 예방하였다는데 그 의의가 있다"며 "공정위는 앞으로도 바이러스 억제 또는 사멸 효능과 관련한 제품시장에서 객관적 근거 없이 허위, 과장된 내용으로 소비자를 오인시키는 부당한 표시·광고행위를 지속적으로 감시하고 조치할 계획"이라고 말했다.

