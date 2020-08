'도봉산~의정부~양주'잇는 지하철 7호선 연장 연내 착공된다

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 서울 도봉산에서 의정부시와 양주시를 잇는 지하철 7호선 연장 '도봉산~옥정 광역철도사업'이 탄력을 받게 됐다.

경기도는 서울 도봉동 도봉산역에서 의정부시 용현동 탑석역을 거쳐 양주시 고읍지구를 연결하는 총 15.3km 길이의 단선 철도 건설사업인 '도봉산~옥정 광역철도사업'에 대해 최근 기획재정부와 총사업비 조정 협의를 마쳐 연내 전 구간 착공의 길이 열렸다고 2일 밝혔다.

이 사업은 현재 의정부시 송산동과 자금동을 연결하는 '2공구' 구간만 지난해 12월 공사가 시작됐다. 서울시 도봉동과 의정부시를 잇는 '1공구'와 의정부시 자금동과 양주시 고읍동 사이의 '3공구'는 사업비 부족으로 턴키공사 유찰 등 착공에 어려움을 겪어왔다.

이에 도는 1ㆍ3공구의 적정 사업비 확보를 위해 2018년 9월부터 기본 및 실시설계용역을 실시, 이를 바탕으로 올해 3월부터 기재부와 조정 협의를 벌인 결과 총 7561억원을 최종 투자하기로 했다.

이는 당초 사업비 6412억원 보다 1149억원이 늘어난 규모다.

물가와 지가 상승비용을 포함해 단선운영의 안전성 확보를 위한 신호장 배선계획 변경 비용, 연약지반 가시설 및 보강 비용, 방재기준 충족을 위한 추가 환기구 비용 등이 추가됐다.

도는 추가 확정된 사업비를 토대로 8월 중 1ㆍ3공구를 대상으로 공사발주를 위한 행정절차를 완료하고, 9월 조달청 입찰공고를 진행할 예정이다.

이후 11월 중 시공사 선정 및 사업계획 승인이 완료되면 2025년 준공을 목표로 연내 착공이 가능할 전망이다.

남동경 도 철도항만물류국장은 "이번 총사업비 협의 완료로 조속히 사업을 추진할 수 있게 됐다"며 "경기북부 도민들의 오랜 숙원사업인 만큼, 안전하고 신속하게 공사를 시행하는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr