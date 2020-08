[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주주유소(양평 및 마산방향)는 한국석유관리원과 협약을 통해 매월 유류제품 수거 공인기관 품질 검사를 실시하고 있다고 1일 밝혔다.

서여주주유소는 매년 석유관리원과 품질인증 프로그램 협약을 맺은 뒤 정기적인 품질검사를 받는 한편 자체적으로 대외기관의뢰 주유기 정량검사도 연간 2회 이상 실시하고 있다

김진수 주유소 소장은 "고객 신뢰는 얻기는 힘들어도 잃는 건 순간이기 때문에 항상 꾸준히 상거래 질서 유지에 노력하고 있다"고 전했다.

