7개국 외교차관 협의서 이태호 차관 "한국 경제 비교적 후퇴 수준 낮아"

한·미·일 등 7개국 외교차관 참가…경제활동 재개 방안, 백신 보급 등에 대해 의견 교환

11번째 외교차관 회의

[아시아경제 임철영 기자] 이태호 외교부 제2차관이 31일 오전 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 역내 7개국 외교차관간 전화협의에 참여했다고 외교부가 밝혔다.

역내 7개국 외교차관 전화협의는 한국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도, 베트남 등이 참여, 10차례 정례 개최됐고 이번 협의는 11번째 협의다. 스티븐 비건(Stephen Biegun) 미국 국무부 부장관을 포함해 아키바 다케오(Akiba Takeo) 일본 외무성 사무차관, 프란세스 애덤슨(Frances Adamson) 호주 외교통상부 차관, 벤 킹(Ben King) 뉴질랜드 외교통상부 차관보, 하르시 시링글라(Harsh Shringla) 인도 외교부 수석차관, 응우옌 반 타오(Nguyen Van Thao) 베트남 외교부 차관보 겸 국제경제국장 등이 참석했다.

이번 전화협의에서 외교차관들은 △코로나19 대응 관련 역내 협력 촉진 방안 △경제활동 재개 방안 △안전한 국제여행 재개 방안 △백신?치료제 개발 및 안정적 보급 등에 대해 의견을 교환했다.

이 차관은 "국내 코로나19 상황이 비교적 잘 통제되고 있으나 최근 해외유입이 증가함에 따라 방역강화 대상국가로 지정된 일부 국가에서 입국하는 경우에는 음성확인서를 제출토록 하는 등 코로나19 확산 방지를 위한 노력을 지속해나가고 있다"고 설명했다.

이어 그는 "기업인 등 필수 인력의 이동 보장 등 코로나19의 경제사회적 악영향을 최소화하기 위한 국제협력을 계속하고 있다"면서 "최근 비건 미 국무부 부장관, 우즈베키스탄 경제부총리, UAE·헝가리 외교장관 방한 등 대면외교를 재개하고 있다"고 소개했다.

아울러 이 차관은 "특히 세계 경제의 침체 속에서도 한국 정부의 적극적인 경제 활성화 정책을 통해 한국 경제는 비교적 경제 후퇴 수준이 낮은 편"이라고 덧붙였다.

또한 최근 한국 정부가 포스트 코로나19 시대의 대한민국 경제의 대전환을 위한 한국판 뉴딜을 발표하고 2025년까지 160조원을 투자해 일자리 190만개를 창출한다는 목표를 가지고 △디지털 뉴딜 △그린 뉴딜 △안전망 강화 등 3가지 영역을 중심으로 추진하여 포스트 코로나19 시대의 선도국가로 도약하도자 한다는 점도 강조했다.

최근 문재인 대통령이 뉴질랜드 총리 포함 7개국 정상과 함께 코로나19 백신에 대한 전세계의 동등한 접근권을 촉구한 점을 상기하는 한편 글로벌 백신 공급 체계인 코백스 퍼실리티(COVAX Facility) 등을 통해 코로나19 백신 개발 및 보급 관련 계속 공조해나가자고 강조했다.

이에 차관들은 코로나19 위기가 장기화되고 있는 가운데 역내 국가들간 긴밀한 소통과 공조가 중요하다는 데 의견을 같이 하는 한편 수시로 협의를 이어나가기로 했다.

