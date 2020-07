속보[아시아경제 김가연 기자] 31일 베트남에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 중 첫 사망자가 발생했다.

일간 뚜오이째 등 현지 언론에 따르면 이날 베트남 보건부는 베트남 중부 다낭시 다낭병원에 입원해 치료 중이던 70세 남성이 숨졌다고 밝혔다.

이 남성은 지난 9일 신장 질환으로 다낭병원에 입원해 치료를 받던 중 27일 코로나19 확진 판정을 받았다.

한편 베트남 당국은 이날 다낭시에서 코로나19 신규 확진자가 45명 추가돼 누적 확진자가 509명으로 늘었다고 밝혔다.

이는 지난 25일 베트남에서 100일 만에 코로나19 국내 감염이 다낭에서 발생한 후 최다 규모다.

