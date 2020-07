[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 31일 오후 영등포지역자활센터 교육장에서 열린 자활기업 ‘영등포클린’의 출범식에 참석했다.

채 구청장은 이 날 자활기업 사업단 근로자들에게 격려의 말을 전하며 자활의지를 고취, 자립역량 강화를 위한 지원을 약속했다.

영등포클린 자활기업은 소독·방역 및 종합 청소대행 업체로 그간 코로나19에 대응하기 위해 복지시설, 취약가구, 버스 승차대, 자전거 거치대 등 기반시설 방역에 앞장서며, 지역사회 감염 차단에 힘써왔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr