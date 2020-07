경기도 '산업재해 50% 줄인다'…관계부서 협의체 구성

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도가 이천 물류창고와 용인 물류센터 화재 등 산업재해 예방을 위해 발벗고 나섰다.

경기도는 산업재해 예방사업의 효율적인 추진을 위해 노동권익과, 건설정책과, 건축디자인과, 물류항만과 등 16개 부서와 경기주택도시공사 등이 참여하는 관계부서 협의체를 구성, 첫 회의를 가졌다고 31일 밝혔다.

이번 협의체는 '칸막이 없는 협업 행정'으로 보다 효율적으로 산업재해 예방대책을 마련하고 추진하기 위해 구성됐다. 부서별로 분산 수행하는 산재 예방사업을 노동국이 중심이 돼 총괄하고 부서 간협업을 유도해 사업효과를 높이는데 초점을 맞추고 있다.

도는 현재 16개 부서에서 산재 사망자 50% 감축을 목표로 노동 일반, 건축,설계, 기타 제조 등 4개 분야 37개의 산업재해 예방사업을 추진 중이다.

협의체는 이들 사업을 단기과제, 장기과제로 분류해 사업의 효율화를 꾀할 계획이다.

도는 노동안전 지킴이, 건설안전전담 감독관제 도입 등 23개 사업은 단기과제로 분류해 성과가 나타날 수 있도록 협업을 통해 속도감 있게 사업을 추진한다.

또 산업안전 트레이닝센터 건립, IT 기술을 활용한 건설 현장 안전점검시스템 구축 등 14개 사업은 장기과제로 분류해 내년부터 중앙부처, 국회 등과 협력해 제도개선, 법령 개정, 근로 감독권 공유 등을 건의한다는 계획이다.

김규식 도 노동국장은 "이천 물류창고 화재, 용인 물류창고 화재 등 대규모사고로 산재 예방에 대한 관심이 커지고 있다"며 "산재 예방과 관련해 부서 간 칸막이를 허물어 안전한 일터를 만들 수 있도록 모든 방안을 강구하겠다"고 강조했다.

