與, 행정수도 이전과 맞바꾼 서울 지지율

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당의 지지율이 서울 지역에서 고전을 면치 못하고 있다. 9개월 가량 열세를 보여왔던 미래통합당에 선두자리마저 내주며 자존심을 구기고 있다. 부동산 가격 폭등을 잡기 위해 '행정수도 이전'과 임대차 3법 등 각종 부동산 대책을 내놨지만, 서울 지역 지지자들의 호응을 얻지 못한 것으로 풀이된다.

31일 리얼미터가 tbs 의뢰로 지난 27∼29일 벌인 정당 지지율 조사(응답자 1511명, 응답률 4.6%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과에 따르면 통합당의 서울 지역 정당 지지율은 40.8%로, 31.4%를 기록한 민주당보다 9.4%포인트 높은 것으로 나타났다.

서울 지지율 역전은 민주당이 부동산 집값 잡기 일환으로 꺼내든 '행정수도 이전'이 가장 큰 원인으로 분석된다. 정치권에선 부동산 해법 차원에서 행정수도를 이전하는 것은 사안의 경중이 바뀐 것으로, 자칫 '부동산 문제 책임을 회피하려는 시도'로 오독될 수 있다는 지적이 나온다.

민주당은 행정수도 이전에 대한 여론도 획기적으로 바꾸지 못했다. 이날 한국갤럽이 발표한 행정수도 이전 방안을 조사한 결과(응답자 1001명, 응답률 13%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트)에서 응답자의 49%는 '서울시로 유지하는 것이 좋다'고 답했다. '세종시로 이전하는 것이 좋다'는 응답은 42%였고, 9%는 의견을 유보했다. 특히 '서울시 유지' 응답은 서울(61%)에서 많았고, '세종시 이전'은 광주·전라(67%)와 대전·세종·충청(57%) 등 이외의 지역에서 높았다. 2003년 12월 조사에서 행정수도를 충청권으로 이전하는 안에 찬성과 반대가 각각 44%, 43%였다는 것을 상기하면 전체 찬반 비율은 과거에 비해서도 획기적으로 바뀌지 않았다.

