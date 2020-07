31일 서울 종로구 광화문 교보생명빌딩 외벽에 붙은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 응원 문구 '서로를 향한 우리의 응원 #국민 덕분에' 초대형 래핑이 철거되고 있다. /문호남 기자 munonam@

