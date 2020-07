오월단체 “서주석 청와대 1차장 5·18진상규명 의지 보여달라”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 오월단체들이 서주석 청와대 안보실 1차장의 5·18진상규명에 대한 적극적인 의지표명과 5·18진상규명조사위원회의 신속한 조사를 촉구했다.

5·18민주유공자 3단체(5·18민주유공자유족회·민주화운동부상자회·구속부상자회)와 5·18기념재단은 31일 성명서를 통해 “청와대 안보실 1차장에 서주석 전 국방부 차관이 임명된 것이 5·18민주화운동 진상규명에 어떠한 방해가 돼서는 안 된다”고 밝혔다.

단체는 “서 차장은 1988년 5·11연구회 활동에 대해 해명과 함께 사과문을 발표하는 등의 모습을 보였지만 일각에서는 국방부 헬기사격 특별조사위원회의 조사에 성실히 임하지 않았다는 주장도 제기된 적 있다”면서 “이번 기회에 서 차장 스스로 분명한 입장 표명을 통해 이런 의혹을 완전히 불식시켜야 한다”고 주장했다.

이어 “서 차장의 사죄는 다른 공직자들에게도 많은 시사점을 줄 것이며, 향후 진상조사에도 시금석이 될 것으로 기대할 수 있다”며 “또 5·18민주화운동 진상규명조사위원회도 광범위한 왜곡조직과 활동 등 실체를 분명히 밝히는 등 조사에 신속히 착수해주기 바란다”고 강조했다.

