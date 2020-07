ADT캡스, 2020 '대한민국 일자리 으뜸기업' 선정

기간제 근로자 정규직 전환?노동시간 단축 통한 신규 일자리 창출 등 평가

[아시아경제 김종화 기자]보안전문기업 ADT캡스가 고용노동부에서 주관하는 '2020 대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다고 31일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 '대한민국 일자리 으뜸기업'은 국내 고용 증가에 기여하고 일자리 질을 앞장서 개선한 기업 100곳에게 수여되는 인증이다.

청년고용 창출 실적, 일·생활 균형 실천 정도, 여성·장애인·고령자 일자리 배려, 임금감소 없는 노동시간 단축, 노사상생 및 동반성장 등의 지표로 선정된다. 매년 선정된 기업에게는 정기근로감독 유예, 정책자금 지원, 세액 공제 등의 우대 혜택 및 대통령 명의 인증패를 부여한다.

ADT캡스는 정규직 전환과 노사상생을 통한 노동시간 단축과 이에 따른 신규 일자리 창출, 구성원의 일과 휴식의 균형을 맞추도록 한 점 등이 높이 평가받았다. ADT캡스는 또 권장휴무제, 정시?조기퇴근제, 가족 친화 프로그램 적극 실시 등 긍정적인 조직 문화 구축을 위해 노력해왔다.

ADT캡스 관계자는 "ADT캡스는 보안전문기업으로서 구성원이 먼저 안전하고 즐거워야 고객에게도 최상의 서비스를 제공할 수 있다는 일념으로 노사간 소통에 힘쓰고 있다"면서 "앞으로도 ADT캡스는 양질의 일자리를 창출하는 동시에 구성원 주도의 행복한 기업 문화를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr