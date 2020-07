호가든 그린 그레이프, ‘펠앤콜’ 아이스크림과 만난다

[아시아경제 최신혜 기자] 벨기에 밀맥주 호가든이 ‘호가든 그린 그레이프’ 출시를 기념해 청포도 밀맥주와 아이스크림의 컬래버레이션을 선보인다.

호가든은 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘펠앤콜’과 손잡고 호가든 맥주와 청포도 시럽을 가미한 ‘그린 그레이프 가든’ 아이스크림을 출시한다고 31일 밝혔다. 펠앤콜은 일체의 인공색소와 인공감미료를 사용하지 않고 최고급 천연 재료로 직접 소량 제조하는 프리미엄 아이스크림 전문점으로, 기본에 충실하면서도 실험적인 아이스크림들을 선보여 미식가들은 물론 많은 소비자들에게 사랑 받고 있는 브랜드다.

이번 제품은 '호가든과 함께라면 우리집에서 호캉스'이라는 슬로건 아래 소비자들이 호가든과 함께 나만의 여유로운 순간을 더욱 만끽할 수 있도록 기획됐다.

그린 그레이프 가든은 우유 아이스크림 베이스에 오리지널 호가든 맥주와 상큼한 청포도 과일을 첨가했다. 우유 아이스크림의 깔끔한 맛에 호가든 맥주, 청포도, 포도주스 등으로 구성된 청포도 시럽이 가미돼 더운 여름철 색다른 맛을 선사한다.

제품 패키지는 기존 펠앤콜 아이스크림 제품 패키지 디자인에 호가든 그린 그레이프를 상징하는 청포도 일러스트레이션을 추가해 특별함을 강조했다. 신제품은 31일부터 ‘마켓컬리’를 통해 온라인 단독 판매된다. 가격은 1만5000원(474㎖)이며, 마켓컬리의 샛별 배송을 통해 수도권(서울, 경기, 인천) 지역으로만 배송 가능하다.

한편 그린 그레이프 가든은 호가든 맥주가 원재료로 사용돼 알코올이 1% 미만 함유된 비알코올 성인용 제품으로 구분된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr