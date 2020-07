[아시아경제 이진규 기자] 리덩후이 전 대만 총통이 30일 별세했다. 향년 97세.

대만 중앙통신사 등 외신에 따르면 리 전 총통은 이날 오후 7시24분(현지시간) 타이베이 롱민쭝 병원에서 사망했다. 그는 지난 2월 우유를 잘못 삼킨 후 폐렴 증세를 보이다 롱민쭝 병원에서 입원한 채 치료를 받아왔다.

리덩후이는 장제스의 아들인 장징궈에 이어 1988년부터 2000년까지 대만 총통을 역임했다.

총통 재임 시절 그는 국민당 독재를 끝내고 다당제와 총통 직선제를 도입했다. 그는 대만 민주화와 경제 발전에 기여했다는 평가를 받는다. 그는 1996년 직선제 방식으로 처음 치러진 총통 선거에서 승리해 대만 국민이 직접 뽑은 첫 총통이기도 하다.

