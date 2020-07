주낙영 경주시장, 내년도 국비확보·현안 해결에 '발품 행정'

기재부 안도걸 예산실장·최상대 예산총괄심의관 면담

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시 주낙영 시장이 내년도 국비 확보 등 현안을 해결하기 위해 발품 행정을 펼치고 있다.

내년도 정부예산안 확정을 위해 기획재정부 예산 심의가 본격적으로 이뤄지고 있는 가운데 주낙영 시장은 30일 기획재정부를 직접 방문, 안도걸 예산실장과 최상대 예산총괄심의관을 면담하는 등 광폭행보를 보였다.

2021년도 경주시가 추진해야 할 신규사업과 계속사업은 88건 가량으로, 여기에 투입돼야 할 국비는 5445억원에 달한다.

경제예산심의관실 주요 건의사업은 ▲혁신원자력 연구개발 기반 조성 사업비(255억원) ▲산재된 사적(감은사·기림사·골굴사)과 양남 주상절리군 등 해양레저 인프라 구축 ▲국도31호선 확장과 국도 14호선 신설 및 확장 ▲농소~외동간 국도4차로 건설사업(300억원) ▲양남~감포간 국도2차로 신설사업(150억원) 등이다.

사회예산심의소관 주요 건의사업은 ▲신라왕경 핵심유적 복원·정비 사업(347억원) ▲문무대왕릉 정비사업(54억원) ▲현곡 소현 처리분구 하수관로 정비(50억원) 등이다. 복지안전예산심의소관 핵심 건의사업은 ▲안강지구 풍수해 생활권 종합정비사업(65억원) ▲대곡금척 자연재해위험 개선지구 정비사업(30억원) ▲남천 자연재해위험 개선지구 정비사업(10억원) 등이다.

주낙영 경주시장은 "코로나19로 인한 교부세 감액과 지방세 감액으로 현안사업의 원활한 추진을 위해선 국비 확보가 필수적"이라며 "지역 국회의원, 출향인사 등 인적네트워크를 적극 활용해 내년도 예산안이 최종 확정될 때까지 지속적으로 모든 방법을 강구·대응해 나가겠다"고 했다.

한편, 정부 예산안은 기획재정부의 각 분야별 심의와 국무회의를 거쳐 오는 9월 3일 국회에 최종 제출된다. 제출안은 국회 상임위와 예결특위, 본회의 의결 등을 거쳐 12월 초에 최종 확정된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr