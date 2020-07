[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "상반기 온라인 매출 비중은 15%를 차지한다"며 "온라인 전시활동 및 유통, 온라인 브랜드샵을 강화하고 디지털 마케팅 중심의 활동을 추진하고자 한다"고 밝혔다.

