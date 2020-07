“찰칵찰칵, 사랑을 찍는거죠” … 사회복무요원의 재능기부

울산행복학교 장애아동의 특별한 졸업 앨범

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] ‘찰칵 찰칵’. 어느 사회복무요원이 카메라 셔터를 연신 누른다. 그는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 제작이 힘들어진 장애인 학교의 졸업앨범을 만드느라 바쁘게 손을 부리고 있었다. 사회복무요원으로 근무 중인 김민규 씨의 손이다.

울산행복학교는 김 씨의 재능기부를 받아 30일 2020학년도 졸업생들을 위한 졸업앨범 사진을 촬영했다.

그동안 울산과학기술원(UNIST) 학생 사진동아리 ‘인감’에서 봉사활동의 하나로 졸업앨범 사진을 촬영했던 울산행복학교는 코로나19로 인한 등교 연기와 온라인 수업 운영으로 촬영 일정이 맞지 않아 이러지도 저러지도 못한 채 발만 구르고 있었다.

평소 사진 촬영에 관심이 많던 김민규 씨는 학교의 상황을 듣고, 졸업앨범 촬영이 정상적으로 진행될 수 있도록 흔쾌히 도움의 손을 내밀었다.

그의 도움으로 졸업을 앞둔 14학급 91명의 울산행복학교 학생들은 자신의 멋진 모습을 졸업앨범에 담을 수 있게 됐다.

김 씨는 “장애 학생을 위한 사진 촬영이 쉽지는 않았지만, 그동안 학생들과 지내며 쌓인 정과 사랑으로 촬영에 최선을 다했다. 학생들에게 사진을 빨리 보여주고 싶다”고 말했다.

장혜경 교장은 “졸업생들의 환한 웃음이 가득한 모습을 앨범 속에서 만나볼 수 있게 해준 김민규 사회복무요원의 재능기부에 감사하고, 학생들의 소중한 추억이 담긴 졸업앨범 제작을 빈틈없이 하겠다”고 했다.

