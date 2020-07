마트 훈제연어 11개 제품서 '식중독균' 검출 … 서울시, 전량 폐기

여름철 '리스테리아균' 감염 위험 … 제조사 4곳 적발·행정조치 의뢰

[아시아경제 조인경 기자] 대형마트 등에서 유통중인 훈제연어 제품 11개에서 식중독균인 '리스테리아 모노사이토제네스'가 검출돼 서울시가 관련제품들을 전량 폐기 조치했다.

서울시는 이달 16~21일 훈제연어를 비롯해 날치알, 생선구이 등 소비자가 가열 등 조리 과정 없이 그대로 섭취하게 되는 '즉석섭취 수산가공품' 40개 제품을 수거해 식중독균 검사를 벌인 결과, 훈제연어 제조업체 4곳의 11개 제품에서 리스테리아균이 검출됐다고 30일 밝혔다.

리스테리아균은 식중독 원인균 중 하나로 발열과 두통, 근육통 등을 유발하며 임신 기간에 감염되면 태아를 감염시켜 유산에 이를 수도 있다. 또 면역력이 약한 노인과 어린이가 쉽게 감염되고, 여름철은 감염이 더 잘 일어나는 시기다.

시는 적발된 제품 16.18㎏을 전량 폐기 처리하는 한편, 이들 제품을 유통한 제조업체 4곳에 대해서는 관할 관청에 행정조치를 의뢰했다.

서울시 관계자는 "여름철 식중독 예방을 위해 훈제연어를 생식으로 섭취하는 것은 주의해야 하며, 특히 고위험군은 더욱 각별히 주의해 달라"고 당부했다.

