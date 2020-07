[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "가전사업(H&A) 본부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이슈가 있지만 하반기 매출 성장세와 더불어 큰 이슈가 없다면 8~9%의 안정적인 수익성 유지할 것으로 보인다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr