[컨콜]LG전자 "H&A사업, 하반기 프리미엄·위생·건강가전 강화 수익성 유지"

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "가전사업(H&A)본부는 상반기 원가 개선과 비용 절감에 집중해 수익성을 견조하게 유지하고 이익률을 개선했다"며 "프리미엄 및 신가전 매출 확대와 위생·건강관리 제품 강화를 통해 하반기에도 안정적 수익성을 유지할 계획”이라고 말했다.

