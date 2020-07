박주민 당대표 후보자와 간담회 개최

이낙연, 김부겸 후보자에 이어 3번째 간담회 개최...거대여당으로서 역할과 지방의회의 나아갈 길에 대한 심도 있는 논의의 장 가져

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 더불어민주당(대표의원 조상호, 서대문4)은 30일 오전 7시 프레스센터 프레스클럽홀에서 오는 8월29일 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당대표에 출마한 박주민 후보자와 간담회를 개최했다.

24일 이낙연 후보자, 28일 김부겸 후보자에 이은 3번째 당대표 후보자 간담회이다.

박주민 후보자는 간담회에서 거대여당으로서의 막중한 책임감에 대하여 언급했다. 그는 “지방선거 압승, 문재인 정권 창출, 176석의 거대여당을 만들어준 것으로 국민은 민주당에 해줄 수 있는 것은 다해주었다.”며 “향후 2년간 코로나19로 인한 위기를 극복해야 하는 것은 물론 경제?사회?정치적으로 국민에게 새로운 비전을 제시할 수 있어야만 한다.”고 밝혔다.

덧붙여 “향후 2년이 매우 중요하므로 새로운 감각과 새로운 가치, 긴 호흡을 지니고 당과 함께 갈 수 있는 책임 있는 리더가 필요” 하다고 밝히며 지지를 호소했다.

이어진 질의응답에서는 서울시정 공백에 따른 어려움, 행정수도 이전 등 서울이 당면한 현안에 대한 열띤 토론이 이어졌다. 박주민 후보자는 “서울이 당면한 다양한 문제를 해결하기 위해서는 사회적 의제화를 통해 숙의하고 토론하여 사회적 합의를 이끌어내기 위한 과정이 필수적”이라며 “이번에 선출될 지도부는 소통을 기반으로 투명하고 공정하게 의사결정하면서도 실질적 결론을 이끌어 낼 수 있는 명확성을 지니도록 적극 노력하겠다”고 답했다.

이날 간담회에는 서울시의회 김인호 의장, 김기덕 부의장, 조상호 대표의원, 김정태 운영위원장을 비롯 약 60여명의 의원이 참석, 기동민 서울시당 위원장 후보자도 함께 자리했다.

서울시의회 의원들은 입을 모아 지방분권 실현과 광역의회 위상정립을 위한 정책을 적극 추진할 것을 당부, 박주민 후보자는 지방자치의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 적극적인 정책 시행을 위해 노력하겠다고 화답했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr