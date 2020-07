[아시아경제 한진주 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 729,893 전일가 72,000 2020.07.30 15:30 장마감 close 가 30일 진행한 2020년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 서동명 MC사업본부 기획관리담당은 "코로나19 확산에 따른 글로벌 수요 감소는 2분기를 저점으로 일부 회복될 것으로 예상되며, 소비자의 가격 민감도를 고려한 중저가 라인업 확대와 신모델 출시에 따른 업체간 경쟁이 심화될 것"이라고 말했다.

서 담당은 "3분기에는 주력 시장 중심의 실판매 개선 트렌드와 함께 벨벳 해외 출시 및 보급형 신모델의 본격적인 판매 확대로 매출은 신장하는 방향으로 전환될 것"이라며 "신모델 출시에 따른 일부 마케팅 비용 증가 예상되나, 전년 동기 및 전분기 대비 손익 개선을 추진할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr