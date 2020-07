한수원 한울원전, 내년 146억 사업자지원사업 공모

한울원자력본부, 8월3일부터 9월2일까지 6개 분야에 걸쳐 모집

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 8월3일부터 9월2일까지 '2021년도 사업자지원사업'을 공모한다고 30일 밝혔다.

사업자지원사업은 '발전소주변지역 지원에 관한 법률'에 의거해 원자력발전사업자가 발전소주변지역 경제 활성화 및 지역주민 복지향상 등 지역과 상생협력하기 위해 자기자금으로 시행하는 프로젝트다.

한울본부의 2021년도 사업자지원사업 예산은 총 146억4000만원이다. 공모분야는 ▲교육장학사업 ▲지역경제협력사업 ▲주변환경개선사업 ▲지역복지사업 ▲지역문화진흥사업 ▲그 밖의 지원사업 등 총 6개 분야다.

이와 관련, 한울본부는 오는 8월18∼19일 한울본부 교육훈련부 대강당에서 설명회를 개최할 예정이다. 올해는 코로나19 확산 대비 안전한 설명회 진행을 위해 분야를 나누어 이틀에 걸쳐 시행한다.

한울본부는 지역 내 기관?단체?주민들이 사업자지원사업에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 1일차에는 행사·경제·환경 분야, 2일차에는 교육·복지·문화 분야 설명회를 갖는다. 공모 관련 세부사항과 사업신청 양식은 한울본부 홈페이지를 참고하면 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr