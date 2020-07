LG 스마트폰 21분기 적자…영업손실 2000억원대로 감소

MC사업본부 2분기 영업손실 2065억원

지난해보다 영업손실 1000억 줄어

[아시아경제 한진주 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 729,893 전일가 72,000 2020.07.30 15:30 장마감 close 의 스마트폰 사업 적자가 지난해보다 1000억원 가량 감소했다.

30일 LG전자는 2분기 MC사업본부 매출액이 1조3087억원, 영업손실 2065억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해보다 손실 폭은 34% 감소했지만 매출도 18.88% 줄었다.

매출액은 북미와 한국 등 주요 지역에서 스마트폰의 판매량이 늘어난 덕분에 1분기보다 31.1% 증가했다. 원가 경쟁력 강화 등 지속적인 체질 개선 작업 영향으로 손실 규모는 전년 동기·전분기 대비 줄었다.

LG전자는 매스프리미엄폰 '벨벳'과 'V60', 중저가 Q·K 시리즈 등을 국내외에 잇따라 출시했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에도 불구하고 신작 출시 효과로 매출은 전 분기보다 늘었고 마케팅 비용 감소, 생산 시설 이전효과 등에 힘입어 영업손실은 줄였다.

LG전자는 "스마트폰 시장은 수요가 일부 회복하지만 판매 경쟁은 심화될 것으로 예상된다"며 "전략 스마트폰 ‘LG 벨벳’의 해외 출시를 늘리고 보급형 신모델의 판매를 확대해 매출 성장의 모멘텀을 마련하고 손익 개선도 지속 추진할 것"이라고 밝혔다.

