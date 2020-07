여성 간부 20%…신세계조선호텔 '일자리 으뜸기업' 선정

'2020년 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정

호텔업계서 유일

[아시아경제 차민영 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 +2.40% 거래량 143,271 전일가 208,500 2020.07.30 15:30 장마감 close 조선호텔은 지난 29일 호텔로는 유일하게 고용노동부 주관 ‘2020년 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다고 30일 밝혔다.

대한민국 일자리 으뜸기업은 2018년 신설돼 고용 창출, 근로 환경 개선 등 일하기 좋은 환경을 구축한 기업 100곳을 선정해 포상하는 제도다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 +2.40% 거래량 143,271 전일가 208,500 2020.07.30 15:30 장마감 close 조선호텔은 일자리 관련 양적·질적 분야 모두 우수한 평가를 받았다. 특히 워라밸(워크·라이프 밸런스) 실천, 청년 고용 및 임직원 일자리 질 개선, 여성 일자리 배려, 노사상생 및 동반성장에서 우수한 평가를 받았다는 설명이다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 +2.40% 거래량 143,271 전일가 208,500 2020.07.30 15:30 장마감 close 조선호텔은 가족 친화적 직장 문화 조성을 위한 사내 캠페인 및 휴가, 휴직 정시퇴근을 활성화하고 있다. 겨울·여름 시즌 휴가 활성화를 위해 최소 5일 이상 사용과 안식 휴가 10일을 권장하고 있으며 출산 및 육아휴직 후 복귀율이 약 80%에 달한다. 남녀 근로자의 육아휴직 사용을 장려하며 복직과 정착을 위해 노력하고 있다.

청년 고용 창출에도 앞장서고 있다. 신규채용 중 청년 고용 비중도 2018년 84%, 2019년 80%에 달했다. 호텔 서비스 부문의 경력 계발과 전문 역량 증대를 위해 힘쓰고 있으며 온라인 플랫폼 교육, 해외 주요 특급호텔 내 단기 현장 호환근무 프로그램, 해외 우수 특급호텔과 레스토랑 등의 탐방 기회를 제공했다.

여성 고용도 늘려가고 있다. 2019년 신규 채용 인원 442명 중 여성 채용이 214명으로 약 50%를 차지했다. 법정 출산휴가 외 사내복지 제도로 무급 휴가 추가 60일과 난임 치료 휴가 3일 및 난임 휴직 최대 6개월까지 지원하고 있다. 전체 간부 중 여성 간부 비중도 올해 4월 기준 20%에 달했다.

노사상생 및 동반성장에도 이바지하고 있다. 대한제국 황실 서양식 및 한식 연회 음식을 재현해 덕수궁 석조전 대한제국역사관 내 연회 재현 영상을 기증, 서울 중구청 업무협약을 통해 청년 외식업 창업 멘토링 프로그램’ 체결 등에 이바지했다.

한채양 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 5,000 등락률 +2.40% 거래량 143,271 전일가 208,500 2020.07.30 15:30 장마감 close 조선호텔 대표는 “모든 임직원들이 일과 삶이 균형 잡힌 삶을 지원하고 양질의 일자리 창출 및 핵심인재 개발에 앞장서는 호텔로 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr