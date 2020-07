속초 30대 부부 코로나19 확진…성남 확진자 부부와 캠핑

속초서 4·5번째 확진자

홍천 캠핑에 참가한 18명 중 6명 확진

이들과 접촉한 가족 3명, 검사 의뢰

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 강원도 속초에 거주하는 30대 부부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다고 30일 밝혔다.

이들은 부부는 속초 4·5번째 확진자이자 강원도 73·74번째 확진자다.

이들은 지난 24∼26일 2박 3일간 홍천의 한 캠핑장에서 캠핑동호회원 총 18명과 함께 캠핑을 하는 사이 경기 성남시 확진자 부부와 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

특히 캠핑에 참가한 18명 중 속초, 성남 확진자 등 모두 6명이 코로나19 확진을 받은 것으로 나타났다.

이들 부부는 성남 확진자 부부가 29일 분당차병원 선별진료소에서 코로나19 양성 판정을 받자 속초시보건소에서 검사를 받았고, 이날 오전 1시40분께 확진 판정을 받았다.

남편 A(36)씨는 증상이 없지만 아내 B(35)씨는 기침과 가래, 발열 증세를 보이는 것으로 전해졌다.

이들 부부는 강릉의료원에서 입원 치료받게 된다.

속초시보건소는 이들이 방문한 속초지역 병원과 제과점, 편의점 등을 대상으로 방역작업을 진행하고 일부 시설은 폐쇄하기도 했다.

또 접촉자 확인을 통해 밀접촉자로 분류된 6명의 검체를 채취해 강원도보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.

또한 캠핑을 마치고 돌아온 날 A씨의 자녀를 데리러 왔다가 A씨 부부와 접촉한 뒤 돌아간 다른 지역에 거주하는 A씨 부모 2명, A씨 자녀 1명 등 3명의 검체 채취와 검사 의뢰를 부모가 거주하는 지역 보건소에 통보했다.

A씨 자녀도 캠핑장에 함께 간 것으로 조사됐다.

또 이들 부부가 방문한 고성과 양양군에도 현재까지 파악된 이동 동선을 전달하면서 해당 자치단체 보건소에 접촉자 확인을 요청했다.

부부는 속초 시내 뿐 아니라 인근 지역 이동 시에도 개인차량을 이용하고 대중교통은 이용하지 않는 것으로 조사됐다.

보건당국은 확진자들이 방문한 지역의 소독 방역을 강화하고 접촉자 동선 등을 추가로 파악할 방침이다.

