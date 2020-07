LG전자, 2분기 영업익 4954억원 '코로나 뚫고 선방'(상보)

[아시아경제 이창환 기자, 이동우 기자] LG전자가 2분기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에도 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 729,220 전일가 72,000 2020.07.30 15:30 장마감 close 는 2분기 매출액 12조8338억원, 영업이익 4954억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 대비 매출액은 17.9%, 영업이익은 24.1% 감소한 수치다.

코로나19 영향으로 실적이 전년 대비 줄었지만 영업이익 4000억원대 초반을 예상한 증권사 컨센서스를 상당폭 상회했다.

사업부별로 보면 생활가전을 담당하는 H&A사업부는 매출액 5조1600억원으로 지난해 같은 기간 기록한 6조1000억원 대비 15.5% 감소했다. 같은기간 영업이익은 7175억원에서 6280억원으로 약 12% 줄었다.

TV를 담당하는 HE사업부는 매출액 2조2567억원으로 전년 대비 24.4% 줄었고 영업이익은 1128억원으로 전년 대비 26% 줄었다.

모바일을 담당하는 MC사업부는 매출액이 1조3087억원으로 전년 대비 18.9% 줄었으며 영업적자는 2065억원으로 적자가 지속됐다.

상반기 전체로 보면 매출액은 전년 동기 대비 9.8% 감소했지만 영업이익은 2.1% 증가했다. 어려운 여건에서도 상반기 영업이익은 4년 연속 1조5000억원을 상회했다고 회사 측은 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr