하나은행-서울시, 핀테크 스타트업 지원 '맞손'

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행은 서울시와 30일 서울 중구 서울시청 서소문2청사에서 ‘핀테크 스타트업 성장 지원 및 글로벌 진출’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 민관이 협력해 건전한 핀테크 생태계 조성 및 금융산업의 발전을 도모하고자 마련됐다.

두 기관의 스타트업 지원센터인 ‘하나은행 1Q 애자일 랩(Agile Lab)’ 과 ‘서울시 서울핀테크랩’은 국내외 스타트업의 발굴 및 성장 지원, 투자 유치 등에 대한 공동 프로그램을 개발하고 상호교류에 적극 나설 계획이다.

하나은행은 시와 협업해 국내 진출 및 사업영역 확장을 희망하는 글로벌 스타트업을 선발하고, 한국 시장에 안착할 수 있도록 사무공간 및 성장 지원 프로그램을 제공하는 ‘1Q 애자일 랩 글로벌센터’를 올 하반기 내로 개소할 예정이다.

아울러 하나은행은 지난달 선발한 기존 ‘1Q 애자일 랩 10기’ 14개사에 이어 추가로 7개사를 선정해 총 21개사로 2020년 선발 기업을 확대해 프로그램을 운영하기로 했다.

지성규 하나은행장은 “하나은행은 1Q 애자일 랩을 통해 많은 스타트업들을 발굴하고 공동사업이나 지분투자를 통해 함께 발전하고 동반성장 해왔다”며 “앞으로 시와 함께 상생 기반의 스타트업 생태계 조성과 혁신금융 확대에 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr