[아시아경제 오주연 기자] 현대중공업은 올 2분기 연결기준 영업이익이 653억원으로 전기대비 109.3% 증가했다고 30일 공시했다. 매출액은 2조2118억원으로 전기대비 1.5% 늘었고 당기순이익은 1억원으로 전기대비 98.4% 감소했다.

회사 측은 "현대중공업은 한국조선해양(구 현대중공업)으로부터 분할기일(2019년 6월1일)에 물적분할을 통해 설립된 회사로서 금년부터 연결재무제표를 작성하였으므로 전년동기실적은 기재하지 않았다"고 설명했다.

