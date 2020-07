방역당국 "사직구장 거리두기 안지켜 불미스러운 일…엄중 경고"(상보)

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 방역 당국이 지난 28일 롯데자이언츠 첫 홈경기 당시 사회적 거리 두기를 제대로 지키지 않은 부산 사직야구장에 엄중히 경고했다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 30일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 백브리핑에서 "롯데 사직구장에서 거리 두기를 제대로 안 지킨 상태에서 다수가 모여있는 상황이 벌어지며 불미스러운 일이 있었다"라고 말했다.

손 반장은 "야구·축구 등 프로스포츠의 관중 입장을 단계적으로 확대해 나갈 예정인데 초기에 불미스러운 일이 생겨서 문화체육관광부(문체부)에서 한국야구위원회(KBO)와 함께 경고하기로 했고, 중앙재난안전대책본부 차원에서도 경고한다."라고 밝혔다.

그러면서 "문체부 측에서 재발 방지 대책을 수립하겠지만 추후 이런 일이 발생하면 관중 확대는 물론 10% 입장 허용 문제까지도 문제가 될 수 있다"라며 재발 방지를 당부했다.

앞서 지난 26일부터 국내 프로야구는 관중석의 10% 규모로 관중 입장이 허용됐다. 그러나 지난 28일 사직야구장에서는 다수가 응원석인 1루 쪽에 몰리면서 거리 두기가 미흡하다는 지적이 나왔다.

당시 경기를 관람한 관중 1천여 명 가운데 대다수가 1루 내야석에 붐비는 모습을 보이는 등 1m 이상 거리 두기를 하라는 안내 사항도 무시한 것으로 알려졌다.

