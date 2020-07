[포토] 2020 대한민국 맥주산업 박람회

30일 서울 서초구 at센터에서 열린 대한민국 맥주산업 박람회에서 한 수제맥주 업체 관계자가 시음을 준비하고 있다. 이번 전시회는 국내 유일 맥주산업 박람회로 원재료, 장비, 패키징부터 다양한 국내외 수제맥주 양조장까지 맥주산업의 전체 밸류체인을 직접 확인할 수 있는 산업전시회로 오는 8월 1일까지 열린다./김현민 기자 kimhyun81@

