[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "현재 4나노 1세대 공정 개발하고 있으며 양산 준비를 차질없이 진행하고 있다"며 "추가로 4나노 2세대도 함께 개발 중으로 향후 응용처를 확대할 예정"이라고 밝혔다.

