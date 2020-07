HDC현산, 아시아나항공 재실사 재차 요청

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발이 30일 아시아나항공의 정상화와 성공적인 거래종결을 위해 계약당사자들이 재실사에 응해달라고 재차 요청했다.

HDC현대산업개발은 지난 24일 아시아나항공 인수상황 재점검 절차에 착수하기 위해 8월 중순부터 12주 동안 아시아나항공 및 자회사들에 대한 재실사에 나설 것을 제안한 바 있다. 당시 금호산업 등에 아시아나항공의 인수를 통해 우리나라 항공산업 정상화와 국제경쟁력 강화에 이바지하겠다는 최초 의지에 변함이 없음을 재차 표명했다.

하지만 HDC현대산업개발의 재실사 제안에도 불구 금호산업과 아시아나항공은 29일 오전 계약해제 및 위약금 몰취를 예고하는 내용증명을 보냈다. 이에 HDC현대산업개발은 심각한 우려를 표명했다.

HDC현대산업개발 측은 금호산업과 아시아나항공이 이미 선행조건 미충족 등 인수계약을 위반한 것으로 판단, 계약을 해제하고 계약금 반환절차를 진행할 수 있는 상황이지만 성공적인 거래종결을 위해 재실사를 희망한다고 설명했다.

HDC현대산업개발 관계자는 “재실사를 통해 아시아나항공이 미래의 불확실성을 감내할 수 있을지와 계약 당사자를 포함한 이해관계자들이 어느 정도의 희생을 분담해야 할지 등 지금보다 발전된 논의가 가능할 것”이라며“채권단이 재실사를 참관하거나 공동으로 진행한다면 절차가 효율적으로 이루어질 수 있다”고 말했다.

그러면서 “투명하고 공개적인 진행으로 인수계약 당시 상황과 실제 상황과의 차이에 대한 계약 당사자간 정확한 인식이 이뤄질 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr