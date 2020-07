<장 마감 후 주요공시>

◆ 자이에스앤디 =2분기 영업익 83억…전년비 65.5%↑

◆ 동아에스티 =2분기 영업손실 94억…적자전환

◆ 한올바이오파마 =2분기 영업익 16억원..전년비 76%↓

◆ HDC =2분기 영업익 93억…전년비 22%↓

◆ 현대에너지솔루션 =2분기 영업익 16억원…전년비 80.4% ↓

