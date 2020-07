'골목식당' 김원효·심진화 부부, 7분만에 덮죽 먹방

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 김원효, 심진화 부부가 덮죽 먹방을 펼친다.

오늘(29일) 방송되는 SBS 예능프로그램 '백종원의 골목식당'은 24번째 골목 포항 꿈틀로 골목 네 번째 편으로 진행된다. 최근 진행된 녹화에는 덮죽 시식을 위해 김원효, 심진화 부부가 백종원의 골목식당을 찾았다.

포항 홍보대사 김원효는 "심진화와 포항에서 자주 데이트를 했다"며 포항과의 인연을 소개했다. 이어 덮죽이 나오자, 김원효와 심진화는 "바다 향이 그대로 느껴진다"며 폭풍 먹방을 시작해 7분 만에 접시를 깨끗이 비웠다.

한편, 해초칼국숫집에는 트로트 가수 박현빈과 윤수현이 방문했다. 특히 박현빈은 원산지 표기부터 인테리어, 주방 위생 등을 살피는 모습으로 백종원을 놀라게 했다. 아귀와 홍합을 넣은 신메뉴 힘포칼국수와 가자미비빔국수를 시식한 박현빈은 "처음 먹어보는 맛!"이라며 시식평을 트로트로 표현했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr