[아시아경제 장세희 기자]안일환 기획재정부 2차관이 29일 "투자자산을 다변화함으로써 기금의 수익성·안정성·투명성을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

안 차관은 이날 정부서울청사에서 '제71차 투자풀운영위원회'를 열고 "기금관리 거버넌스는 맞춤형 통합 운용을 확대하고, 투자풀 제도는 성과와 책임을 강화하겠다"며 이같이 밝혔다. 이번 회의에서는 연기금투자풀의 19년간 성과를 점검하고 발전방안에 대해 논의하고 이를 확정했다.

한편 정부는 소규모 기금의 자산운용 전주기를 위탁하는 완전위탁형(OCIO) 제도를 도입해 전문성 활용화 풀 효과성을 제고하기로 했다. 또 투자 상품별 차등 보수율 도입, 머니마켓펀드(MMF) 규모화 등을 통해 주간운용사의 책임을 강화할 예정이다.

