부산경남경마공원, ‘랜선 여행 떠나요’ 영상이벤트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 피서철을 맞아 ‘랜선여행’을 테마로 한 영상 이벤트를 한다.

코로나19로 여행심리가 위축된 상황에서 국민을 위로하기 위해 마련한 이벤트라고 렛츠런파크 측은 설명했다.

랜선 여행 이벤트는 부산·경남지역 또는 부산경남경마공원과 관련된 영상을 응모하면 된다. 영상형식 또한 브이로그, 뮤직비디오, 노편집 영상 등 자유 형식으로 누구나 참여할 수 있다.

공모기간은 8월 31일까지이며, 접수 방법은 인스타그램에 영상을 업로드 하거나 이메일로 영상 제출 후 참가신청서를 작성하면 된다. 참가신청서는 한국마사회 홈페이지 또는 이벤트 포스터의 QR코드를 통해 확인할 수 있다.

수상자에게는 아이패드 에어3세대, 고프로, 에어팟 프로, 오즈모, 모바일3 콤보 등 경품이 주어진다. 우수작들은 경마방송과 KRBC 유튜브를 통해 방송될 예정이다.

부산 지하철과 경전철에 게시된 이벤트 홍보 포스터나 마사회 홈페이지에 게시된 웹포스터를 촬영해 인스타그램에 업로드하면 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘도 제공한다.

김홍기 본부장은 ”코로나19로 여행을 떠나기 어려운 국민들에게 즐거움을 제공하기 위해 이벤트를 기획했다“며 ”부산·경남지역 곳곳을 소개하는 재치 있는 영상들로 이벤트 참여자를 비롯한 많은 분들도 랜선 여행을 찾아보면서 즐기길 바란다“고 말했다.

영상이벤트 수상자는 9월 중 홈페이지를 통해 발표할 예정이다. 자세한 사항은 한국마사회 홈페이지로 확인할 수 있으며 카카오톡 오픈채팅(랜선여행영상이벤트)으로도 문의가 가능하다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr