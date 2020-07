발길 끊긴 명동 상가 임대료 2%↓…이태원 공실률 30% 육박

한국감정원 2분기 상업용부동산 임대조사

전분기 대비 모든 유형에서 임대료 하락

[아시아경제 문제원 기자] 대한민국 상권 1번지로 불리는 서울 중구 명동의 상가 임대료가 지난 분기 대비 2% 이상 떨어진 것으로 조사됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 관광객이 줄고 재택근무가 늘면서 모든 유형의 상업용 부동산 임대료가 하락하고 있다.

29일 한국감정원의 올해 2분기 상업용부동산 임대동향조사 결과에 따르면 오피스와 모든 상가 유형에서 전분기 대비 임대료, 투자수익률이 하락하고 공실률은 증가했다.

시장 임대료 변동을 나타내는 전국 임대가격지수는 전분기 대비 오피스는 0.23%하락했고 상가는 중대형 0.26%, 소규모 0.25%, 집합 0.31% 떨어졌다. 전국 평균 공실률은 오피스는 11.3%, 중대형 상가는 12.0%, 소규모 상가는 6.0%로 나타났다.

서울의 경우 중대형 상가(-0.28%), 소규모 상가(-0.34%), 집합상가(-0.35%) 모두 임대료가 하락했다. 명동·남대문 등 외국인 관광객 의존도가 높은 상권의 하락률이 컸다.

중국인 관광객이 줄어 타격이 심한 명동은 2.04%, 남대문은 0.56% 임대료가 떨어졌고, 코로나19 확산 사태가 일었던 이태원과 공연 시설이 많은 혜화동 상권도 임대료 하락이 컸다. 온라인 쇼핑 등 비대면 소비가 늘면서 동대문 상권도 크게 침체했다.

재택근무 확산 등 근무환경 변화로 오피스의 임대료도 떨어졌다. 서울(-0.22%)은 시청 -1.77%, 명동 -0.85%, 천호 0.6% 등의 오피스 임대료가 크게 하락한 것으로 조사됐다.

서울 오피스의 공실률은 9.1%로 집계됐다. 한국감정원은 "전반적으로 임차수요 및 공실률 수준이 안정적이나 최근 재택근무 확대로 신규 임차수요가 다소 감소했다"고 분석했다. 테헤란로(9.2%)와 여의도(9.6%)의 공실률이 비교적 높았다.

서울 중대형 상가의 공실률은 7.9%로 조사됐다. 서울은 구로디지털공단역, 신림역 상권에서 기존 업체 이탈 없이 계약이 유지되고 있으나, 이태원(29.6%), 압구정(16.1%)에서 침체에 따른 폐업이 늘면서 공실률이 높아졌다.

한편 올해 2분기 상업용부동산 임대동향조사는 국토교통부가 한국감정원에 위탁해 실시했다. 감정평가사, 전문조사자 약 320여명이 지역 방문조사와 임대인·임차인 면담조사 등을 거쳐 집계했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr