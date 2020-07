[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 1,000 등락률 -0.75% 거래량 230,503 전일가 133,000 2020.07.29 10:56 장중(20분지연) close 은 29일 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "3분기에는 중동산 원유 공식 판매가격(OSP)의 상승을 감안해 미국과 남미의 수입 물량을 증대할 예정"이라고 밝혔다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr