정 총리 "외국인 근로자 체류기간 연장…한시적 허용 추진"

"방역강화 대상국 입항시 PCR음성확인서 제출 등 검역 강화"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 29일 "외국인 근로자들에게 체류기간을 연장하고 농촌 등지에서 일할 수 있는 기회를 한시적으로 허용하는 방안을 추진하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "8월 수확철을 앞둔 농촌에서는 코로나19 여파로 일손이 많이 부족한 실정으로, 예년 같으면 외국인 근로자를 통해 이 문제를 해결해 왔지만 올해는 입국이 자유롭지 못해 더욱 심각하다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "체류기간을 연장받은 외국인 근로자가 계절근로 일자리를 얻게 되면 농촌 현장의 인력난 해소에 조금이라도 도움이 될 것"이라고 피력했다.

정 총리는 "러시아 및 방역강화 대상국가에서 출항하는 선박의 선원은 국내 입항시 PCR음성확인서 제출을 의무화하는 등 검역을 강화한다며 "수시로 위험요인을 평가해서 검역강화 국가도 조정하겠다"고 강조했다.

그러면서 "강화된 방역조치가 항만 현장에서 제대로 시행될 수 있도록 검역소와 관계기관은 빈틈없는 협업체계를 갖춰 달라"고 당부했다.

정 총리는 또 "2학기 개강을 앞두고, 5만명이 넘는 외국인 유학생이 입국할 것으로 예상돼 이에 대한 대비도 필요하다"며 "정부는 신속한 진단검사, 충분한 격리시설 확보 등을 미리 준비하고, 비자발급 및 항공편 조정 등을 통해 외국인 유학생의 분산입국을 유도하겠다"고 언급했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr